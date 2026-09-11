الإمارات وقعت وألمانيا اعلانا مشتركا تناول التطورات في المنطقة وأكد الدعم للبنان وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الـ 1701

وقع رئيس دولة الامارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ختام زيارته الرسمية الى المانيا اعلان مشتركا، اكد فيه الجانبان، بحسب وكالة انباء الامارات "وام"، أهمية "هذه الزيارة التي تأتي في لحظة محورية لكلا البلدين والنظام الدولي، والأهمية المتزايدة للشركاء الموثوق بهم ذوي الرؤى المتقاربة"، وشددا على "حرصهما المشترك وعزمهما على حماية النظام الدولي، في ظل تقلّبات إقليمية وجيوسياسية مُتزايدة".

وفي الملف اللبناني أعرب الجانبان، عن تضامنهما الكامل مع لبنان، مؤكدين "التزامهما بوحدته وسيادته وسلامة أراضيه".

وشددا على "دعمهما لجهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح تحت سلطة الدولة، ولجميع الجهود الرامية إلى دعم ازدهار الشعب اللبناني واستقراره ورفاهيته".

ورحب الإعلان المشترك بـ "الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل"، واعرب الجانبان عن "الأمل في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

كما أكدا أهمية "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006، وضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وشهدت هذه الزيارة توقيع إطار للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وحزمة استثمارات إماراتية في ألمانيا بقيمة 40 مليار يورو، و30 اتفاقية اقتصادية بقيمة 9.66 مليار يورو.

كما تناول الإعلان المشترك تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث دان الجانبان "الهجمات الإيرانية على دول المنطقة"، وجددا التزامهما ب"تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين".