السعودية توقف العمل بخط أنابيب شرق-غرب النفطي بعد استهدافه الخميس

أعلنت السعودية أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية الى السواحل الغربية، بعد تعرضه الخميس "لعدة استهدافات" لم تحدد مصدرها، وتأتي في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين في اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن "خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض، صباح الخميس 10 أيلول 2026، لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيا ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات".