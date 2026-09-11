السعودية: مسيرات أطلقت من العراق تستهدف خط أنابيب شرق-غرب

أعلنت السعودية إن طائرات مسيرة أطلقت من العراق هاجمت خط أنابيبها شرق-غرب، لكنها لن ترد في الوقت الحالي "بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار".



وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية.