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نحو 20 جريحا في خروج قطار عن مساره في شمال غرب فرنسا
أخبار دولية
2026-09-11 | 16:18
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نحو 20 جريحا في خروج قطار عن مساره في شمال غرب فرنسا
أصيب نحو 20 شخصا على الأقل بجروح جراء انحراف قطار إقليمي عن مساره في شمال غرب فرنسا، بحسب ما أعلن وزير النقل فيليب تابارو مساء الجمعة، محذّرا من أن هذه الحصيلة تبقى أولية.
وكان القطار ينقل 180 راكبا ويقوم برحلة بين مدينتي روين وكايين في منطقة النورماندي، وخرج عن مساره في إقليم السين ماريتيم، بحسب الوزير.
وأفاد تابارو عبر منصة إكس "إلى الآن، تشير الحصيلة الأولية إلى نحو عشرين مصابا. يشارك 140 رجل إطفاء في الموقع لتقديم المساعدة للمصابين والمسافرين"، مؤكدا أن الأجهزة المعنية "تتابع الوضع عن كثب".
وأوضحت سلطات إقليم السين ماريتيم أن القطار انحرف قرابة الساعة 19,45 (17,45 ت غ).
بدورها، شددت الشركة الوطنية لإدارة السكك الحديد (اس ان سي اف) على أن "الأولوية حاليا هي الاعتناء بالمسافرين، والعمل بعدها على تأمين ظروف عودة الحركة إلى طبيعتها".
وأكدت الشركة أنها تعمل مع الشرطة على التحقيق في ملابسات الحادثة.
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