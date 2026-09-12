أ.ف.ب: اعتقال قريب للأسد في لبنان

أوقف الجيش اللبناني، أحد أقرباء الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بالإضافة إلى نجل تاجر مخدرات لبناني كان برفقته، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.



وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش "أوقف ثلاثة أشخاص، بينهم سليمان هلال الأسد، ابن ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، أثناء تعاطيهم المخدرات في منطقة البقاع.

أضاف المصدر أن "من بين الموقوفين أيضا نجل نوح زعيتر"، واسمه علي، في إشارة إلى تاجر المخدرات الأبرز في لبنان الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية، والذي أوقفه الجيش اللبناني أواخر العام 2025.

ولفت المصدر إلى أن "المعتقل السوري مدني" وليس ضابطا سابقا.

ونُقل الموقوفون الثلاثة إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية للتحقيق معهم.