نحو 44 جريحا في خروج قطار عن مساره في شمال غرب فرنسا

أفاد مسؤولون أن قطارا يقل نحو 200 راكب خرج عن مساره في شمال غرب فرنسا، ما أدى إلى إصابة 44 شخصا.



وقال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو إن القطار كان يقوم برحلة بين مدينتي روين وكايين في منطقة النورماندي، قبل أن يخرج عن مساره في إقليم السين ماريتيم.

وأوضحت سلطات إقليم السين ماريتيم أن القطار انحرف قرابة الساعة 19,45 (17,45 ت غ).

وصرح المدعي العام في روين، سيباستيان غالوا، بأن 44 شخصا أصيبوا، بينهم امرأة حالتها "حرجة"، في حين جاءت نتائج فحوصات سائق القطار سلبية.

بدورها، شددت الشركة الوطنية لإدارة السكك الحديد (اس ان سي اف) على أن "الأولوية حاليا هي الاعتناء بالمسافرين، والعمل بعدها على تأمين ظروف عودة الحركة إلى طبيعتها".

وأكدت الشركة أنها تعمل مع الشرطة على التحقيق في ملابسات الحادثة.