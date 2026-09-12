اندلاع أعمال عنف في مدينة كوباني بشمال سوريا بعد مقتل مقاتل كردي سابق

اندلعت أعمال عنف في مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية بشمال سوريا، خلال احتجاجات على مقتل مقاتل كردي سابق، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.



وقال التلفزيون السوري الرسمي إن "خارجين عن القانون" اعتدوا على سيارات لقوى الأمن الداخلي وسط مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي وعلى مبنى مديرية الأمن الداخلي.

وتجمّع أكراد في عدة مواقع في شمال وشمال شرق سوريا احتجاجا على مقتله.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة ولها شبكة واسعة من المصادر في سوريا، بأن قوات الأمن فرضت حظر تجول في كوباني.

وندد محافظ الحسكة نور الدين أحمد بمقتل حسو، قائلا "نستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي أودت بحياة الشاب سامي شيخموس حسو في حادثة مرفوضة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والشرعية وتشكل اعتداء على أمن المجتمع وحرمة حياة المواطنين".