الكرملين: لا قرار حتى الآن بشأن مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

أعلن الكرملين أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في ميامي، وذلك بعد إعلان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقائه على هامشها.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "لا نعلم بعد ما إذا كنا سنذهب إلى ميامي".



وكان زيلينسكي قال في مقابلة مع هيئة البث الألمانية "دويتشه فيله" إنه مستعد للقاء بوتين خلال القمة المقررة في مدينة ميامي الأميركية أواخر العام الجاري. أضاف "علينا أن نحضر. علينا أن نلتقي ونتحدث ونتخذ قرارات".