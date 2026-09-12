البحرين تعلن عدم مشاركتها في الاجتماع الخليجي مع إيران بشأن مضيق هرمز

أعلنت البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان الاثنين بين إيران ودول الخليج في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته طهران ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن البحرين "لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وشددت على أن "الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع"، مذكّرة بتعرضها خلال الحرب "لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية" شنّتها الجمهورية الإسلامية.

