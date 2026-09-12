العراق يعثر على منصات لإطلاق المسيّرات قرب الحدود مع إيران

عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيّرات قرب الحدود مع إيران، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان وكالة فرانس برس السبت، وذلك عقب هجوم بالطيران المسيّر استهدف خط أنابيب في السعودية، قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية.وقال مصدر أمني "عثرت قوات الأمن على منصات إطلاق طائرات مسيّرة قرب الحدود العراقية الإيرانية في منطقة الطيب النائية بمحافظة ميسان الجنوبية". وأكد مصدر أمني ثانٍ هذه التفاصيل.