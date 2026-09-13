اعتقال 284 شخصا خلال تظاهرة للتنديد بديكتاتورية بينوشيه في تشيلي

اعتقلت السلطات في تشيلي أكثر من 280 شخصا خلال احتجاجات تندد بديكتاتورية أوغستو بينوشيه، وفق ما أعلنت الحكومة السبت.



وذكر وزير الأمن مارتن أراو على منصة اكس أن السلطات اعتقلت 284 شخصا، بينهم 31 قاصرا.



وقاد بينوشيه نظاما ديكتاتوريا في تشيلي استمر من عام 1973 إلى عام 1990، وأسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 3200 شخص، إضافة إلى تعرض عشرات الآلاف للتعذيب أو السجن.



ويعد الرئيس خوسيه أنطونيو كاست الذي انتخب مؤخرا رئيسا لتشيلي الأكثر ميلا إلى اليمين في المنصب منذ انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي كانت سائدة في عهد بينوشيه.

