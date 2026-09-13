فقدان الاتصال بعبارة اندونيسية على متنها 243 راكبا وسط أحوال جوية سيئة

فُقد الاتصال بعبارة على متنها 243 راكبا خلال ابحارها وسط أحوال جوية سيئة من سورابايا في اندونيسيا إلى مدينة ساحلية أخرى، وفق ما أفادت هيئة إنقاذ.



وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين "تلقينا تقريرا بشأن فقدان الاتصال بسفينة +فيرغو ترانسبورت 8+ وقمنا على الفور بنشر أفراد وسفينة الانقاذ لاكسمانا 241 إلى آخر موقع معروف بحسب التقديرات".

