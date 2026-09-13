شي جين بينغ يطرح مبادرات لتعزيز التعاون بين دول «بريكس الكبرى»

مسيرة روسية تصيب قطارا بين كييف ووارسو

مسيرة روسية تصيب قطارا بين كييف ووارسو

العراق يبدأ إعادة فتح ثلاثة معابر مع إيران أُغلقت عقب هجوم على السعودية