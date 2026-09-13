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شي جين بينغ يطرح مبادرات لتعزيز التعاون بين دول «بريكس الكبرى»

أخبار دولية
2026-09-13 | 06:42
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شي جين بينغ يطرح مبادرات لتعزيز التعاون بين دول «بريكس الكبرى»
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شي جين بينغ يطرح مبادرات لتعزيز التعاون بين دول «بريكس الكبرى»

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