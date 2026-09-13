مسيرة روسية تصيب قطارا بين كييف ووارسو

أصابت طائرة مسيرة روسية الأحد قطارا للركاب كان متجها من كييف إلى وارسو، من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت بولندا وأوكرانيا، بينما أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعرض مناطق في غرب البلاد لهجمات.وقالت أوكرانيا إن الضربة وقعت على بعد كيلومترين فقط من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، وألحقت أضرارا بجرار قطار الركاب، فيما أكد زيلينسكي أن موسكو استهدفت القطار "عمدا".وذكرت بولندا أن طائرة مسيرة أخرى ضربت منطقة قرب معبر حدودي.وأفاد زيلينسكي بأن روسيا هاجمت منشآت للسكك الحديد والطاقة في أوكرانيا، إضافة إلى "مبان عادية"، بما في ذلك في غرب البلاد، في وقت تكثف موسكو ضرباتها في السنة الخامسة من غزوها.وقال زيلينسكي "تعمل جميع الأجهزة الضرورية قرب الحدود البولندية الأوكرانية في فولين، حيث أحرق الروس عمدا جرار قطار وألحقوا أضرارا بمحطة وقود في ضربة بطائرة مسيرة".وأضاف "إن ما يفعله الرجال والنساء الأوكرانيون يوميا، إذ يقاتلون ويضحون بأرواحهم ويمنعون توسع العدوان، يهدف تحديدا إلى منع امتداد هذه الضربات إلى عمق أكبر داخل أوروبا".وأشارت شركة السكك الحديد البولندية "بي كا بي إنترسيتي" إلى أن القطار كان متجها من كييف إلى وارسو وعلى متنه 206 ركاب.وقالت هيئة السكك الحديد الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يتواصل هجوم منهجي على السكك الحديد في أنحاء البلاد، ومركز المراقبة لدينا وجميع الموظفين في حالة تأهب قصوى"، مضيفة أن حركة القطارات حُوّلت مساراتها في منطقة دنيبرو بوسط البلاد.