الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات على محافظة صعدة بشمال اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين اليمنيين بأن السعودية شنّت ضربات على ثلاث مديريات في محافظة صعدة، معقلهم الرئيس في شمال اليمن.وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارتين استهدفتا مديريتَي سحار وباقم في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف مدفعي مديرية منبّه الحدودية في المحافظة نفسها.في المقابل، أصدرت السلطات السعودية الأحد تحذيرات لوقت قصير من احتمال وقوع هجمات في منطقتَين جنوبيتَين متاخمتين لليمن سبق أن استهدفهما الحوثيون في الأسبوع الجاري.وشملت التحذيرات مدينة أبها والمنطقة المحيطة بمدينة خميس مشيط، قبل أن تُرفع بعد وقت قصير.وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق استهداف قاعدة عسكرية سعودية.وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصة اكس أن الهجوم على القاعدة في منطقة شرورة السعودية استهدف "مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التى تدير العدوان على بلدنا وشعبنا".ومساء السبت، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على منطقة جازان الحدودية.