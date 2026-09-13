بن فرحان: أمن المملكة والملاحة خط أحمر

حضر احتواء التصعيد في المنطقة والدبلوماسية في قمة بريكس في نيودلهي، التي شددت على الحوار كسبيل لحل الأزمات.



واختتمت القمة أعمالها يوم الاحد بتوافق على تعزيز التعاون بين دول المجموعة، ووضع ملامح خريطة طريق لرؤية مشتركة نحو عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً.



وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان أكد من هناك أن أمن المملكة والملاحة خط أحمر.