عُمان تعلن تأجيل الاجتماع المقرر الاثنين بين إيران ودول الخليج "إلى موعد لاحق"

أعلنت عُمان مساء الأحد تأجيل اجتماع كان مقررا عقده الاثنين بين إيران ودول خليجية، لبحث مستقبل مضيق هرمز.



وقالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية "تقرّر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرّرا عقده يوم غد الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عُمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها".