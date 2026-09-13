وزير خارجية عمان: تأجيل الاجتماع بين دول خليجية وإيران

عُمان تعلن تأجيل الاجتماع المقرر الاثنين بين إيران ودول الخليج "إلى موعد لاحق"

عُمان تعلن تأجيل الاجتماع المقرر الاثنين بين إيران ودول الخليج "إلى موعد لاحق"

"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط