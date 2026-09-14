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الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية

أخبار دولية
2026-09-14 | 00:32
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الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية
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الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية

اتهم الحوثيون السعودية بشنّ أكثر من 50 غارة على مناطقهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب إعلان المتمردين المدعومين من إيران مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف قاعدة عسكرية في المملكة.

وحقّق الحوثيون في الأيام الأخيرة تقدّما ميدانيا واسعا في غرب اليمن حيث سيطروا الخميس على مدينة المخا الساحلية، قبل أن يبسطوا سيطرتهم على بقية الشريط الساحلي وجزر البحر الأحمر، ويعزّزوا قبضتهم على مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تمر عبره حركة الملاحة من قناة السويس

وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في منشور على تلغرام مساء الأحد "شنّ العدو السعودي المجرم 58 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة وذلك من خلال طائرات F15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط".

وتقع هذه المحافظات بأغلبيتها في شمال البلد، على غرار صعدة معقل الحركة، فضلا عن غرب اليمن.

وفي وقت سابق، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن "قصف مدفعي" استهدف صعدة.


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