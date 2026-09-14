ترامب يقلل من أهمية تقارير عن تزويد كيانات صينية إيران بمعلومات استخباراتية

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية تقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن، قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.



وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية بعد يوم من نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا يكشف مشاركة بكين معلومات استخباراتية، "عندما يقولون إن الصين تتجسس علينا، أقول إنهم محقون، ونحن أيضا نتجسس عليهم".

أضاف "هذا ما نفعله. إنهم في الاساس يفعلون ما نفعله نحن".

وقد تؤدي تقارير كهذه إلى مفاقمة التوتر بين واشنطن وبكين قبيل زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البيت الأبيض في 24 أيلول.

وقد قال ترامب إن الرئيس الصيني شي جينبينغ "تصرف بشكل معقول، ونحن نتصرف بشكل معقول أيضا".

وردا على سؤال عما إذا كان سيسمح يوما ببيع السيارات الصينية في الولايات المتحدة، قال ترامب "لم أفعل ذلك. أنا من منع دخولها، فالرسوم الجمركية هي التي منعت دخولها"