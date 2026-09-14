وزير الطاقة الأميركي: رفضنا منح المسؤول الإيراني إعفاء من العقوبات لحضور مؤتمر الوكالة الذرية

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الولايات المتحدة رفضت منح محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية، إعفاء من العقوبات المفروضة عليه، للحصول على تأشيرة دخول إلى النمسا لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال رايت: "هو شخص مدرج في قائمة العقوبات ولا نريد للأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات أن يلتفوا على عقوباتهم. طلب الحصول على إعفاء من العقوبات وتمّ رفض ذلك".