مسؤول إيراني: منع وفد طهران من حضور اجتماع الوكالة الذرية "تصرف صبياني" من الإدارة الأميركية

اعتبر مسؤول إيراني أن عدم إصدار النمسا تأشيرات دخول لوفد الجمهورية الإسلامية، ومنعه تاليا من حضور اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو "تصرف صبياني" تقف خلفه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي لوكالة فرانس برس إن "منع حضور المؤتمر العام" للوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من فيينا مقرا، هو "سابقة ستطال الجميع. لذلك علينا مواجهة ضغط سياسي تنمّري من هذا القبيل".



وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يفسّر أحدث الأفعال الخبيثة من الإدارة الأميركية، بغير تصرف ذي طابع صبياني".