إصابة 11 شخصا جراء تسرب لغاز الأمونيا في مجمع صناعي بالأردن

كشف مسؤول لرويترز أن 11 شخصا أصيبوا جراء تسرب لغاز الأمونيا في مجمع صناعي بمدينة العقبة جنوب الأردن اليوم.



وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات أخلت الميناء الجنوبي في إجراء احترازي عقب التسرب.



وأعلن مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران أن التسرب تم احتواؤه، وأن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة.



وأوضح أن الحادث وقع أثناء أعمال صيانة لمضخة قديمة أو معدات ضغط في المنطقة الصناعية الجنوبية بالعقبة، بعيدا عن المناطق السكنية. وأشار إلى أن غاز الأمونيا الذي تراكم داخل المعدات تسرب بكمية قليلة.



ولفت العوران الى أن أعمال الصيانة كانت تجرى لصالح شركة يابانية، من دون أن يذكر اسمها.



وأعلن أنه سيُسمح للعاملين بالعودة إلى مواقعهم بعد أن تجري فرق من السلطة وهيئات أخرى معنية فحصا آخر، واتخاذ التدابير اللازمة، والتأكد من زوال الخطر.

