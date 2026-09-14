وزير الطاقة الأميركي: اتجاه متوسط شحنات النفط عبر مضيق هرمز متصاعد

كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام لشحنات النفط السرية التي ترافقها البحرية الأميركية عبر مضيق هرمز يتزايد، وسيستمر في الارتفاع.



وقال في مؤتمر صحفي: "الاتجاه العام لهذا المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام آخذ في التصاعد وسيستمر في الارتفاع"، مضيفا أن ذروة للشحنات بلغت 17 مليون برميل في يوم واحد -والتي كان قد أشار إليها في الأول من أيلول- كانت في الواقع أعلى من ذلك؛ إذ أوضح قائلا: "كانت هناك سفينة لم تحسب، وتبين أن الكمية في ذلك اليوم كانت تقارب 18 مليون برميل تماما".