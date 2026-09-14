الكرملين يبرر الضربات الروسية على أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا: "الأمر يتعلق بالأراضي الأوكرانية"

برّر الكرملين الضربات التي طالت الأحد مناطق أوكرانية محاذية للحدود مع بولندا، مؤكدا أنها جزء من "المهام" التي تؤديها القوات المسلحة الروسية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس خلال إحاطته الصحافية اليومية، إن "الأمر يتعلق بالأراضي الأوكرانية. قواتنا العسكرية تنجز مهامها على كامل الأراضي الأوكرانية وستواصل القيام بذلك".



وأعلنت السلطات البولندية أن طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا أصابت قطار ركاب يربط بين كييف ووارسو، على بعد كيلومترين من الحدود مع بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من دون وقوع ضحايا.



وأوضحت شركة السكك الحديد الأوكرانية أن شخصيات غربية، بينها رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون والمدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) ديفيد بترايوس، كانوا في محطة القطار "قبل وقت وجيز" من الضربة.



ولم يعلّق بيسكوف بشكل مباشر على هذه الضربة.



إلى ذلك، أفادت وارسو بأن مسيّرة أخرى أصابت محطة وقود قرب معبر حدودي يقع كذلك على الجانب الأوكراني.



وعقب الضربتين، عقدت السلطات البولندية اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الحكومة دونالد توسك الذي حذّر من احتمال تصعيد موسكو هجماتها في أوكرانيا، الأمر الذي قد يمتد الى أراضي بلاده.



من جانبها، اعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن ضربة القطار تهدف إلى "إخافة" حلفاء أوكرانيا كي يوقفوا دعمهم لكييف.