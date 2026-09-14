أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة
أخبار دولية
2026-09-14 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، غداة انتقاده الضربات التي تنفذها كييف على منشآت نفطية عائدة لموسكو.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "وافقت أوكرانيا على عدم قصف أهداف الطاقة الروسية. وافقت روسيا على القيام بالأمر ذاته! الأرجح أن ارتفاع سعر الديزل في العالم سببه الحرب الأوكرانية الروسية، وليس حرب إيران" التي شنتها واشنطن وإسرائيل في 28 شباط.
وتسببت الحرب في الشرق الأوسط بارتفاع حاد في أسعار النفط وموارد الطاقة عالميا، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني.
أخبار دولية
ترامب
أوكرانيا
روسيا
منشآت الطاقة
التالي
ترامب: إيران "الفاشلة" تريد إبرام اتفاق... وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا
الكرملين يبرر الضربات الروسية على أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا: "الأمر يتعلق بالأراضي الأوكرانية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:12
ترامب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة
آخر الأخبار
11:12
ترامب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة
0
أخبار دولية
2026-07-27
زيلينسكي: أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية ومحطة تصدير روسية
أخبار دولية
2026-07-27
زيلينسكي: أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية ومحطة تصدير روسية
0
آخر الأخبار
2026-07-06
الدفاع الروسية: نفذنا فجر اليوم ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف
آخر الأخبار
2026-07-06
الدفاع الروسية: نفذنا فجر اليوم ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية وقطاع الطاقة في كييف
0
آخر الأخبار
2026-09-08
وزارة الطاقة السعودية: استهداف منشآت طاقة في السعودية تسبب بحرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات
آخر الأخبار
2026-09-08
وزارة الطاقة السعودية: استهداف منشآت طاقة في السعودية تسبب بحرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:21
نتانياهو يتوعد "الأعداء برد أشد" في حال قرروا مهاجمة إسرائيل مجددا
أخبار دولية
12:21
نتانياهو يتوعد "الأعداء برد أشد" في حال قرروا مهاجمة إسرائيل مجددا
0
أخبار دولية
12:05
إعلام إيراني: مجهولون يقتلون أحد كبار رجال الدين السنة بالرصاص
أخبار دولية
12:05
إعلام إيراني: مجهولون يقتلون أحد كبار رجال الدين السنة بالرصاص
0
أخبار دولية
12:03
ترامب: إيران "الفاشلة" تريد إبرام اتفاق... وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا
أخبار دولية
12:03
ترامب: إيران "الفاشلة" تريد إبرام اتفاق... وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا
0
أخبار دولية
11:15
الكرملين يبرر الضربات الروسية على أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا: "الأمر يتعلق بالأراضي الأوكرانية"
أخبار دولية
11:15
الكرملين يبرر الضربات الروسية على أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا: "الأمر يتعلق بالأراضي الأوكرانية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-19
الرئيس عون خلال لقائه روبيو: ضرورة تعزيز الدعم الاميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الاميركي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثماريّة في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة والاتصالات والمواصلات
آخر الأخبار
2026-07-19
الرئيس عون خلال لقائه روبيو: ضرورة تعزيز الدعم الاميركي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الاميركي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثماريّة في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة والاتصالات والمواصلات
0
آخر الأخبار
2026-03-25
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق من الدفعة السابقة
آخر الأخبار
2026-03-25
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بعد دقائق من الدفعة السابقة
0
آخر الأخبار
2026-03-13
مصدر أمني عراقي للجزيرة: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة الدبس بكركوك
آخر الأخبار
2026-03-13
مصدر أمني عراقي للجزيرة: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة الدبس بكركوك
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-11
إسرائيل تراقب مسارين: مفاوضات إسلام أباد ومفاوضات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-11
إسرائيل تراقب مسارين: مفاوضات إسلام أباد ومفاوضات لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:52
لعشّاق المونة اللبنانية: تشكيلة مميزة من مونة اللوبية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
11:52
لعشّاق المونة اللبنانية: تشكيلة مميزة من مونة اللوبية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:25
لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
أخبار لبنان
08:25
لجنة الصحة بحثت ملف الدواء... عبدالله: وزير الصحة باشر التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء
0
أخبار لبنان
06:54
الصدي: لا سلف خزينة ولا استدانة... ونعمل على استجرار الكهرباء من سوريا
أخبار لبنان
06:54
الصدي: لا سلف خزينة ولا استدانة... ونعمل على استجرار الكهرباء من سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
05:12
لليوم الثاني على التوالي... وفد فني سوري في لبنان لإعادة خط الحديد بين البلدين إلى الخدمة
تقارير نشرة الاخبار
05:12
لليوم الثاني على التوالي... وفد فني سوري في لبنان لإعادة خط الحديد بين البلدين إلى الخدمة
0
أخبار دولية
05:11
إيران: الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية
أخبار دولية
05:11
إيران: الاجتماع المخصص لمضيق هرمز أرجئ بطلب من السعودية
0
أخبار دولية
04:45
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات
أخبار دولية
04:45
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بنى تحتية عسكرية في السعودية بصواريخ بالستية ومسيرات
0
أخبار لبنان
02:51
وفد فني سوري في لبنان لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية
أخبار لبنان
02:51
وفد فني سوري في لبنان لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
0
عالم الطبخ
14:17
تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
14:17
تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:52
تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين
أمن وقضاء
07:52
تعاون أمني لبناني-إماراتي يكشف شبكة ترويج مخدرات وبيع سيارات مسروقة... وتوقيف متورّطين
2
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
أخبار لبنان
06:20
حزب الوطنيين الأحرار ينعى النائب السابق دوري شمعون
3
خبر عاجل
16:01
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
خبر عاجل
16:01
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
4
رياضة
08:38
محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
رياضة
08:38
محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
6
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
أخبار لبنان
07:01
مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي كسروان لتسديد بدلات المياه قبل نهاية العام
7
آخر الأخبار
07:29
معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"
آخر الأخبار
07:29
معلومات للـLBCI: انزال ركاب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط قبل اقلاعها من مطار بيروت الى باريس لإعادة تفتيشها وذلك بعدما قال أحد المسافرين إن لديه قنبلة وترجح المصادر الأمنية خلو الطائرة من المتفجرات وأن يكون الأمر مجرد مزحة وتقول إن "الإحتياط واجب"
8
حال الطقس
02:25
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:25
الطقس الحار مستمر هذا الاسبوع قبل انخفاض الحرارة الأسبوع المقبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More