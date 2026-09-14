نتانياهو يتوعد "الأعداء برد أشد" في حال قرروا مهاجمة إسرائيل مجددا

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه الاثنين، بتوجيه "ضربات أشد" إذا قرر "أعداء إسرائيل" شن هجوم جديد.



وفي معرض حديثه عن تدمير البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفع علي طاهر بجنوب لبنان الخميس، والذي وصفه بأنه "إنجاز، قال نتانياهو "أقول لأعدائنا، إذا لم تكونوا قد استخلصتم الدروس بعد، وقررتم مهاجمتنا مجددا، فستتلقون ضربات أشد بكثير".



وكان نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس قالا الخميس في بيان مشترك إن "الجيش الإسرائيلي دمر اليوم البنية التحتية تحت الأرض التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك استكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".



واتهمت إسرائيل حزب الله بحفر أنفاق في هذه المنطقة، مكّنته من إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، وكذلك على شمال إسرائيل.



وأضاف نتانياهو الإثنين "سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنية التحتية الإرهابية في المنطقة الأمنية في لبنان. وسنواصل القضاء على أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".

