إعلام إيراني: مجهولون يقتلون أحد كبار رجال الدين السنة بالرصاص

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن مولوي يوسف كوركيج، وهو رجل دين سني رفيع المستوى، قُتل برصاص مسلحين مجهولين في جنوب شرق إيران اليوم.



ونقلت الوكالة عن أحد الحكام المحليين قوله إن كوركيج "كان ناشطا في مكافحة العناصر المثيرة للانقسام والصهيونية"، وهو وصف يشير إلى أن رجل الدين كان مؤيدا للحكومة.