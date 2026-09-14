السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مصر الثلاثاء

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مصر الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي سيستقبل بن سلمان "في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية"، تتضمن "لقاء ثنائيا بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين".