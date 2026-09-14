اتحاد نقابات الأفران طالب بـ"احتساب الكلفة الحقيقية للرغيف وفق الآلية المتفق عليها"

طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان في بيان، "وزارة الاقتصاد والتجارة بالدعوة فوراً إلى اجتماع للجنة المشتركة، لإعادة احتساب كلفة إنتاج ربطة الخبز وتحديد حقوق الأفران وفروقات الكلفة، وفق المنصة المتفق عليها وبناءً على الأسعار الفعلية لعناصر الإنتاج".



وسأل الاتحاد في بيان: "لماذا ترتفع أسعار المحروقات فور ارتفاع سعر النفط، ولا تنخفض بالسرعة نفسها عند تراجعه؟"، مشيراً إلى أن "اللبنانيين من حقهم معرفة سبب بقاء أسعار المحروقات مرتفعة منذ إقفال مضيق هرمز، رغم التذبذب الحاد في أسعار النفط عالمياً".



ولفت إلى أن "سعر طن المازوت ارتفع من نحو 635 دولاراً إلى قرابة 1400 دولار، مع تسجيل ارتفاعات إضافية أخيراً". وأوضح أن "هذه الارتفاعات لم تقتصر على المحروقات بل انعكست مباشرة على مختلف عناصر الإنتاج والنقل والتشغيل، وفي مقدمتها القمح الذي سجل زيادة بأكثر من 70 دولاراً للطن، في ظل الأعباء الإضافية الناتجة عن تداعيات الحرب في البحر الأسود، وارتفاع كلفة النقل والشحن والطاقة".



وأكد الاتحاد أنه "التزم منذ أكثر من 15 يوماً بالانتظار وفق آلية التسعير المعتمدة، إلا أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات فرضت أعباء إضافية على الأفران، حتى باتت الفروقات في كلفة إنتاج ربطة الخبز تتجاوز 7000 ليرة".



وشدد على أن الأفران "لا تطالب إلا باحتساب الكلفة الحقيقية وفق الآلية المتفق عليها"، محذراً من أنها "لا يمكنها الاستمرار في تحمّل فروقات تتزايد يوماً بعد يوم"، معتبراً أن المطلوب في الوقت نفسه هو الحفاظ على استقرار سعر الخبز وتأمين استمرارية هذا القطاع الحيوي".