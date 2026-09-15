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الناتو يسقط مسيّرة فوق ليتوانيا

أخبار دولية
2026-09-15 | 00:23
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الناتو يسقط مسيّرة فوق ليتوانيا
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الناتو يسقط مسيّرة فوق ليتوانيا

أعلن غيتاناس ناوسيدا رئيس ليتوانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء أن طائرات مقاتلة تابعة للناتو أسقطت طائرة مسيّرة فوق البلاد.
     
وكتب ناوسيدا على إكس أن "مسيّرة انتهكت المجال الجوي لليتوانيا الليلة الماضية أُسقطت بسرعة بمقاتلات تابعة للناتو"، من دون تقديم تفاصيل بشأن مصدرها.
     
 

أخبار دولية

مسيّرة

ليتوانيا

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