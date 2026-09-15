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إصابة 13 شخصا بهجمات للحوثيين في جنوب السعودية
أخبار دولية
2026-09-15 | 00:28
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إصابة 13 شخصا بهجمات للحوثيين في جنوب السعودية
أعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية الثلاثاء، أن سلسلة هجمات شنها المتمردون الحوثيون في اليمن باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابة 13 مدنيا الاثنين في جنوب السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي على إكس إن الحوثيين قاموا الاثنين "باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة مما أدى إلى إصابة (13) من المدنيين بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر عدد (7) منازل سكنية ومركبتين".
أخبار دولية
بهجمات
للحوثيين
السعودية
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