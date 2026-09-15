مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تساعد السعودية بمعلومات استخباراتية ودعم في التخطيط

كشف مسؤول أميركي أن فريق عمل عسكريا أميركيا يعمل على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية، في حين تواجه المملكة هجمات يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، قوله إن القيادة المركزية الأميركية أنشأت فريق عمل متخصصا مهمته "تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية"، مشيرا إلى تمسّك القيادة العسكرية بـ"تحالف أمني قوي مع شركائنا السعوديين في مواجهة التحديات الإقليمية".