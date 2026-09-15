وزير الطاقة الأميركي: خط الأنابيب السعودي قد يعود للعمل خلال أيام

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة (سي.إن.بي.سي) أن النفط سيعود للتدفق عبر خط الأنابيب السعودي الحيوي شرق-غرب في غضون أيام على الأرجح، وذلك بعد أن اضطرت المملكة إلى إغلاقه موقتا عقب هجمات شنتها جماعات على صلة بإيران.



وأضاف رايت على هامش اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين في هيوستن: "لا يزال الأمر يخضع لتقييم مفصل، لكني أعتقد أن الأمر سيقاس بالأيام". وأشار إلى أن السعودية تتخذ خطوات لنقل المزيد من النفط عبر مضيق هرمز بمساعدة الجيش الأميركي.



وقدمت مصادر تحدثت إلى رويترز تقديرات متباينة بشأن مدة توقف خط الأنابيب عن العمل إذ ذكر أحد المصادر أن إصلاح الأضرار قد يستغرق ما بين خمسة إلى ستة أسابيع بينما ذكر مصدر آخر أنه يمكن إصلاحه في وقت أقرب واستئناف الضخ جزئيا في أثناء إجراء الإصلاحات.



ويمتد خط الأنابيب شرق-غرب لمسافة 1200 كيلومتر عبر شبه الجزيرة العربية، وكان الطريق الرئيسي لخروج إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الماضية منذ أن صار مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان في حكم المغلق بسبب الحرب الأميركية على إيران.



وكان الخط ينقل ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين برميل يوميا، بما يعادل أربعة إلى خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، مما جنب السعودية وطأة الاضطراب الذي شل صادرات النفط والغاز لدى دول خليجية أخرى.



