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مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل
أخبار دولية
2026-09-15 | 16:12
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مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل
أفاد مسؤول أميركي مطلع بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، ستشمل عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي يبلغ وزن كل منها ألفي رطل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الصفقة المزمعة تشمل 20 ألف قنبلة من طراز إم.كيه 84 و20 ألف قنبلة من طراز بي.إل.يو-117، مشيرا إلى أن لجانا معنية بالإشراف على صفقات السلاح الكبرى في الكونغرس أُبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية.
وذكرت "رويترز" أن صحيفة واشنطن بوست هي صاحبة السبق في النشر عن هذه الصفقة.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
ذخائر
إسرائيل
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