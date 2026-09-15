الكونغرس: الحرب على إيران كلّفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار حتى الأول من آب

أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر شباط، كلّفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب.



وجاء في تقرير للمكتب: "حتى الأول من آب 2026، بلغت كلفة النزاع المسلح مع إيران (على وزارة الدفاع) حوالى 38 مليار دولار".



وأضاف أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، تبعا لحدة الأعمال الحربية، في حال استمرار الصراع بين الطرفين.

