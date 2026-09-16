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منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات "الآثمة" للحوثيين على مكة المكرمة

أخبار دولية
2026-09-16 | 00:58
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منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات &quot;الآثمة&quot; للحوثيين على مكة المكرمة
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منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات "الآثمة" للحوثيين على مكة المكرمة

دانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بـ"الاعتداءات الآثمة" التي نفّذها الحوثيون اليمنيون على مكة المكرمة، وهي اتهامات نفتها الحركة.

وقالت المنظمة في بيان نشر على حسابها في منصةإكس، "تدين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الآثمة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية".

وجاء بيان المنظمة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة قال إن الحوثيين أطلقوها في اتجاه مكة، فيما رفضت الحركة رواية المملكة ووصفتها بأنها "كذبة ممجوجة استهلكن سابقا".

 

أخبار دولية

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