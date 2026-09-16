واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا، بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري.



وكان ترامب انتقد مرارا سياسات حكومة جنوب إفريقيا في ما يخصّ إصلاح ملكية الأراضي ومعالجة الإرث الاقتصادي والاجتماعي لنظام الفصل العنصري السابق، علما أنها تهدف إلى معالجة التفاوتات الكبيرة التي لا تزال قائمة بعد 30 عاما على انتهاء حكم الأقلية البيضاء.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراءات الجديدة تستهدف مواطنين من جنوب إفريقيا "يساهمون في مصادرة الأراضي من دون تعويض، أو في التمييز على أساس العرق، و/أو في التحريض على عنف وشيك ضد أفراد من الأقليات العرقية أو الإثنية".

وصرّح وزير الخارجية ماركو روبيو "كما أوضح الرئيس ترامب، فإن شعب جنوب إفريقيا يتضرّر من حكومة تدمّر اقتصاد البلاد من خلال سعيها المفرط إلى تصفية المظالم العرقية على حساب أقلية الأفريكانيين".

وأضاف أن قيود التأشيرات ستستهدف الأشخاص الذين "يروّجون للتمييز على أساس العرق، أو يحرّضون على العنف، أو يساهمون في مصادرة الأراضي من دون تعويضات".