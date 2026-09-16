مسؤول: مقتل 5 في هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة في أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة على حافلة في المنطقة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين على الأقل.