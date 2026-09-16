باكستان تندد بـ"محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة في مكة المكرمة"

ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بـ"الهجوم الجبان" على مكة المكرمة، بعدما اتهمت الرياض المتمردين الحوثيين في اليمن بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفاه متحدث باسمهم.

وقال شريف في منشور على منصة إكس "أدين بأشد العبارات الممكنة محاولة الهجوم الإجرامي والشنيع بطائرة مسيّرة على مكة المكرمة".

وجاء تصريحه بعد أن أعلنت الرياض أنها أسقطت طائرة مسيّرة كانت تقترب من المجال الجوي للمدينة.

