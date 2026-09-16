سي بي إس نيوز: صور حصرية تكشف حجم الأضرار في مواقع أميركية بالشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية

تكشف صور جديدة حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News) حصرياً- وللمرة الأولى، عن حجم الأضرار والدمار الواسع الذي لحق بالمباني والمركبات في مواقع أمريكية متعددة بأنحاء الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة شنتها إيران. وقد أرسل هذه الصورَ أفرادٌ في الخدمة العسكرية، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.وقال أحد العسكريين المنتشرين في المنطقة: "إنها أضرار جسيمة لحقت بقواعدنا ولم يتم إطلاع الجمهور الأمريكي عليها"، مضيفاً: "نحن نقف مكتوفي الأيدي بينما نتلقى اللكمات في وجوهنا".