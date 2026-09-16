فانس: لا يمكن أن تكون السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل... وترامب مستعد للافتراق عن نتنياهو

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أنّ واشنطن "لا يمكنها أن تسمح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل".

وكشف فانس عن ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أظهر بصراحة أكثر من أي رئيس في السنوات الـ40 الماضية، رغبة في الافتراق عن نتنياهو عندما يشعر أن مصالح الشعب الأميركي تختلف عن مصالح حكومة إسرائيل.