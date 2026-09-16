فون دير لايين تتعهد إطلاق خطة لمواجهة موجات الحر في أوروبا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن بروكسل ستطرح "خطة لمواجهة موجات الحر"، بهدف تحسين الاستجابة للأحوال الجوية المتطرفة، بعد أن شهد الاتحاد هذا الصيف درجات حرارة قياسية.



وفي خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا، قالت فون دير لايين إن مستقبل أوروبا يعتمد على كيفية إدارتها للتحديين المزدوجين المتمثلين في التغير المناخي والذكاء الاصطناعي.



وأضافت "لا يمكن أن يتكرر ما حدث هذا الصيف. لذا سنقدّم قريبا أيضا خطة أوروبية لموجات الحر".



وأوضحت "نحن بحاجة إلى أنظمة أفضل للإنذار المبكر واستعداد أفضل لمواجهة الأزمات الصحية. ونحن بحاجة إلى تكييف المدن مع التغير المناخي وتبريدها. كما نحتاج إلى دعم الفئات الأكثر تأثرا".



وتسببت موجات الحر المتعاقبة خلال فصل الصيف، التي أججها التغير المناخي، في أكثر من 30 ألف حالة وفاة في أنحاء أوروبا، فضلا عن موجة جفاف واسعة النطاق.