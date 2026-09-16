السويد تستدعي السفير الإيراني وتطرد أحد موظفي السفارة

أعلنت السويد الأربعاء أنها استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة بسبب "أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية، وفق بيان حكومي.



وقال وزير العدل غونار سترومر "نعلم أن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد وضدها، تستهدف الأشخاص المعارضين للنظام الإيراني، فضلا عن مصالح يهودية وإسرائيلية مختلفة في بلدنا"، معربا عن أسفه لأن هذه الأعمال تُنفّذ خصوصا عبر شبكات إجرامية.

