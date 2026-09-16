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فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي

أخبار دولية
2026-09-16 | 09:06
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فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا &quot;أول عضو شريك&quot; في الاتحاد الأوروبي
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فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن تصبح كندا أول "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا.
     
وقالت فون دير لايين مخاطبة كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد: "نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن ولذا أود العمل معكم لبحث إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي".
        
وأضافت فون دير لايين: "ننظر إلى العالم بعين واحدة: من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن القطب الشمالي إلى الجغرافيا السياسية"، داعية أوتاوا وبروكسل إلى "بناء مستقبل مشترك".
     
من جهته، قال مكتب كارني في بيان: "في عالم يزداد خطورة وانقساما، تعمل كندا على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم".
     
وأضافت المسؤولة الاوروبية أن ثمة "ضرورة إلى إعادة صوغ شراكاتنا"، داعية إلى منح كندا صفة عضو شريك، بعدما تحدث كارني عن إقامة "تحالف فريد" على جانبَي الأطلسي.
     
 

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