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الخزانة الأميركية تجتمع مع مؤسسات مالية عالمية لدفع العقوبات على إيران قدما
أخبار دولية
2026-09-16 | 13:50
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الخزانة الأميركية تجتمع مع مؤسسات مالية عالمية لدفع العقوبات على إيران قدما
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في "عملية الإقصاء الاقتصادي"، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى عزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "زود هذا الحدث المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني".
أخبار دولية
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