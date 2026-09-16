غوتيريش يشدّد على أهمية "التنسيق العالمي" بشأن الذكاء الاصطناعي

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "التنسيق العالمي" بشأن الذكاء الاصطناعي "لا غنى عنه"، وسط دعوات إلى تعزيز الأطر التنظيمية لهذا القطاع.وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي "على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها. المسؤولية الأولى لأي حكومة هي حماية مواطنيها، بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".ولفت إلى أن "اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا"، معتبرا أن أن "الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول، وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها".وأشار إلى أن هذا الموضوع سيكون "محورا رئيسيا للنقاش" بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.