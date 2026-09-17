الكونغرس الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا

أقرّ مجلس النواب الأميركي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على المشروع بغالبية 262 صوتا مقابل 159، في أكبر تحرّك تشريعي أميركي ضدّ موسكو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.