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واشنطن وكراكاس تعلنان اتفاقات جديدة في قطاعَي النفط والذهب
أخبار دولية
2026-09-17 | 00:03
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واشنطن وكراكاس تعلنان اتفاقات جديدة في قطاعَي النفط والذهب
أعلنت واشنطن وكراكاس اتفاقات جديدة في قطاعَي النفط والذهب في فنزويلا، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة.
ووقّعت شركة "كونتيننتال ريسورسز" الأميركية لرجل الأعمال هارولد هام، مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية لتشغيل وتطوير أحد الحقول في حوض أورينوكو الغني بالنفط الثقيل.
وشارك هام، المعروف بقربه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مسؤولين فنزويليين وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية، في مراسم توقيع الاتفاق خلال قمة مجموعة العشرين في هيوستن.
ووصف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت المشروع بأنه "اتفاق تاريخي في العلاقات الأميركية الفنزويلية"، معتبرا أنه يمثّل أيضا "خطوة مهمّة على طريق جعل نصف الكرة الغربي مركزا للنظام العالمي للطاقة".
وأعلن المسؤولون أيضا اتفاقا جديدا مع شركة "هيني كابيتال" لتطوير مشاريع استخراج الذهب في فنزويلا.
وبحسب بيان صادر عن "كونتيننتال ريسورسز"، فإن امتياز "أياكوتشو 2" يمتدّ على مساحة تقارب 126 ألف فدان ويضمّ احتياطات تقدّر بنحو 30 مليار برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 10% من الاحتياطي النفطي المؤكد لفنزويلا.
ويأتي الإعلان بعد اتفاق أُبرم في الثاني من أيلول ومنح الولايات المتحدة السيطرة على نحو خُمس الاحتياطات النفطية الفنزويلية، في خطوة وصفها ترامب بأنها "أكبر صفقة نفطية في العالم".
وفي مواجهة الشكوك التي أثارها الاتفاق، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن بلادها "ستحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها".
أخبار دولية
واشنطن
فنزويلا
كراكاس
النفط
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