كوريا الجنوبية: قرار نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز لم يُتخذ بعد

أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز.



وكان تشو يتحدث إلى الصحفيين قبل مغادرته إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.